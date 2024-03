Marco Savatteri celebra la donna con il suo spettacolo più caro. “Un viaggio dalla Sicilia all’America nei primi anni del ‘900 che affronta il tema drammatico dell’emigrazione”. Il musical “Camicette Bianche” firmato da Marco Savatteri, in scena al Teatro Pirandello, ieri per le questo e questa sera alle 21 in serale, racconta il viaggio verso “La Merica” e le storie dei tanti emigrati di inizio Novecento. Ispirato dall’incendio alla Triangle Shirtwaist Company a New York nel 1911, in cui persero la vita 146 persone, di cui 123 donne, molte delle quali italiane. Con danze, canti e dialoghi appassionati, il musical unisce musiche popolari e italiane, riscoprendo antiche canzoni degli italo-americani. Uno spettacolo corale che porta le storie del passato come foto ingiallite di cento anni fa. Questo spettacolo è emozionante per la passione, la dedizione e la professionalità degli interpreti. È commovente vedere ancora una volta il teatro pieno di studenti. “Camicette Bianche” arricchisce culturalmente, incuriosisce e invita alla riflessione. Prevendite al box Office di via Imera. 🎶✨

