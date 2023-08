Dal 7 agosto 2023, una situazione di degrado inaccettabile è emersa nel quartiere di Villaseta, ad Agrigento, mettendo a rischio la sicurezza e la dignità di residenti anziani e disabili. Nonostante le denunce e le comunicazioni ufficiali inviate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), l’amministrazione comunale a giudicare dalla protesta dei cittadini sembra aver voltato le spalle a questa emergenza urbana, sociale e sanitaria.

Secondo gli abitanti, (del quartiere ci sono ben due assessori) Il Sindaco Franco Miccichè è stato opportunamente informato attraverso la PEC riguardante le condizioni precarie in cui versava il quartiere. Tuttavia, sorprendentemente, tale segnalazione è rimasta lettera morta, lasciando i residenti a vivere in un contesto degradato e pericoloso. “È inaccettabile che le nostre denunce siano state ignorate dall’amministrazione comunale”, afferma Angelo Ciulla, portavoce dei residenti.

Anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha fatto pervenire segnalazioni analoghe, che purtroppo hanno ricevuto lo stesso destino di disinteresse. “Abbiamo cercato di mettere in guardia sulle gravi conseguenze per la salute pubblica, ma sembra che i nostri appelli siano caduti nel vuoto”, dichiara Angelo Ciulla.

Le PEC non sono state l’unico strumento utilizzato per richiamare l’attenzione dell’amministrazione. Numerose altre comunicazioni, indirizzate anche agli assessori e persino al Prefetto di Agrigento, sono state inviate senza ottenere risposte concrete. A fronte di tali silenzi, Ciulla afferma: “Le istituzioni hanno il dovere di rispondere ai cittadini che si rivolgono a loro. Il nostro disagio non può essere ignorato.”

La situazione ha raggiunto un punto critico: al 17 agosto 2023, nessuna spiegazione, azione o intervento è stato intrapreso. Le foto allegati evidenziano in maniera eloquente lo stato di degrado e abbandono in cui versa il quartiere. “Non possiamo più accettare che il nostro quartiere venga lasciato in queste condizioni degradanti”, afferma Angelo Ciulla, con evidente preoccupazione.

L’Assessore Vullo Marco è stato contattato da numerosi residenti, i quali si sono visti rispondere che la questione rientra nella sfera “privata” e al di fuori delle competenze del Comune di Agrigento. Tuttavia, questa affermazione appare vacua alla luce della situazione reale. “Le istituzioni locali devono smetterla di scaricare le proprie responsabilità su altri e affrontare questa situazione con serietà”, sostiene Angelo Ciulla.

In conclusione, ci troviamo di fronte a un caso emblematico di negligenza amministrativa, in cui l’inerzia e l’indifferenza hanno permesso che una situazione di degrado raggiungesse proporzioni allarmanti. “Chiediamo all’amministrazione di agire immediatamente per porre rimedio a questa situazione intollerabile”, conclude Angelo Ciulla. La dignità e il benessere dei residenti di Villaseta non possono essere ignorati o rimandati ulteriormente.