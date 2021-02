Murri: senza cambi più responsabilità (VIDEO)

La Seap Dalli Cardillo Aragona affronterà sabato 20 febbraio alle ore 18 al Palanicosia il Volley Reghion Reggio Calabria, partita valida per la quinta e ultima giornata di andata del campionato nazionale di serie B1, girone “E2”. Le ragazze di Mister Massimo Dagioni sono obbligate a riscattarsi dopo la pesante sconfitta, nel turno precedente, subita sul campo della Sanitaria SiCom Messina. Barbara Murri presenta la sfida: Reggio viene ad Agrigento per lottare e non lasciare nulla di intentato. Il mio ruolo di centro? Senza cambi è dura sento la responsabilità. Guarda il video