Blitz “Kerkent”, clan si finanziavano con la droga venduta pure nelle discoteche

Continuerà martedì prossimo la “sfilata” degli arrestati nel blitz scaturito dall’inchiesta “Kerkent” che ha visto coinvolte 34 persone tra cui il boss di Agrigento, Antonio Massimino che secondo gli inquirenti avrebbe ricostituito la famiglia mafiosa di Agrigento.

Associazione mafiosa, partecipazione e concorso in associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, detenzione abusiva di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato e danneggiamento mediante incendio. queste le accuse, a vario titolo, per i soggetti raggiunti da misura cautelare. Nello specifico si tratta di:

James Burgio, 25 anni di Porto Empedocle, inteso “Jenny”; Salvatore Capraro, di Villaseta (Agrigento) 19 anni; inteso “Ascella”; Angelo Cardella, 43 anni di Porto Empedocle; Marco Davide Clemente, 25 anni di Palermo inteso “Persicheddra”; Fabio Contino, 20 anni di Agrigento; Sergio Cusumano,56 anni di Agrigento; Alessio Di Nolfo, 33 anni di Agrigento; Francesco Di Stefano, 43 anni di Porto Empedocle, detto “Francois”; Daniele Giallanza, 47 anni di Palermo inteso “Franco”;