In 1139 hanno partecipato alla mezza Maratona della Concordia di Agrigento, domenica 14 aprile, giunta alla sua ventesima edizione. 944 uomini e 195 donne hanno affrontato il percorso con partenza dal lungomare Falcone – Borsellino di San Leone. Da lì i podisti hanno attraversato la via sacra all’interno della Valle dei Templi per poi arrivare al traguardo sempre a San Leone. Per la categoria maschile sul podio: al primo posto Eddarouachi Morad, al secondo posto Domenico Conti e al terzo Alessio Azzarello.

Per la categoria femminile al primo posto Maria Grazia Bilello, al secondo posto Florinda Mercadante e al terzo posto Angela Messina. Tra i partecipanti anche una coppia, padre e figlia, lui 89 anni campione Europeo older e lei 60enne che hanno corso fianco fianco.

La manifestazione si conferma una delle “mezze” più apprezzate e partecipate del panorama podistico nazionale. Un grande manifesto con la scritta “Ciao Ago” è stato dedicato ad Agostino Fanara, l’atleta di 52 anni dell’ASD Favara Runners morto mentre faceva jogging lungo il viale delle Dune a San Leone.