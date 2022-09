𝐒𝐢 𝐬𝐛𝐥𝐨𝐜𝐜𝐚 𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐀𝐜𝐮𝐚𝐫𝐢𝐧𝐭𝐨, 𝐚 𝐛𝐫𝐞𝐯𝐞 𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐭𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢.

Si รจ tenuto oggi, 16 settembre, l’incontro in Prefettura per trovare una soluzione alla vertenza che vede i dipendenti di Acuarinto non ricevere da 8 mesi le dovute spettanze. โ€œGrande opera di mediazione compiuta dal Prefetto, Cocciufa, ย e il vice Prefetto, Vaccaro, che ha condotto le parti, l’associazione Acuarinto e i Comuni presenti, Agrigento e Santa Elisabetta, in presenza della Nostra Organizzazione a prendere degli impegni che porteranno al pagamento immediato di 5 mensilitร ed entro il mese di Ottobre a saldare tutte le spettanze arretrateโ€, si legge in una nota. E continua: โ€œLa UIL vigilerรก affinchรฉ si onorino tutti gli impegni assunti nei confronti dei dipendenti a salvaguardia anche degli ospiti e della stessa Associazione.โ€

Il Segretario Generale della UIL di Agrigento , Gero Acquisto esprime grande soddisfazione โ€œperchรฉ si sta riportando la giusta serenitร in un settore estremamente delicato, come quello

dell’accoglienza.โ€