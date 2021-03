𝐀𝐩𝐩𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐚: “𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐢 𝐚𝐠𝐫𝐢𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐢 𝐚𝐝𝐞𝐫𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐒𝐮𝐝”

Il Sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, fa appello ai colleghi dei piccoli Comuni affinchรฉ โ€œnon soccombano sotto il peso della mancanza di dirigenza- dice- incompatibile con la possibilitร di interventi e di rilancio, dopo il Disegno di Legge โ€œMisure urgenti in materia di assunzioni di personale agli Enti locali in Siciliaโ€ sottoposto e sottoscritto da tutti i Sindaci della provincia.โ€

Il Sindaco di Naro, dopo il DDL e dopo aver aver aderito al Recovery Sud, chiede anche agli altri Sindaci dellโ€™agrigentino di farlo per farsi rete ed allargare il fronte unitario meridionale e prendere atto che, investiti questi fondi al nord, sarร il sud a pagare il debito e a non trovare la via della ripresa. Senza protagonismo il meridione ha giร perso questa straordinaria occasione. Con la rete il Sud chiede l’energia finanziaria per rilanciare economia e lavoro. Corona virus permettendo”.

La richiesta partita dal Sindaco di Acquaviva delle Fonti, Carlucci, attraverso una lettera giร inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi รจ una sola: rendere i Sindaci protagonisti del Piano nazionale di ripresa e resilienza perchรฉ diventi una reale occasione di crescita per il Mezzogiorno, anche per la comunitร piรน isolato e a rischio di spopolamento. Recovery Sud รจ una rete spontanea, trasversale e senza finalitร ma con lโ€™unico obiettivo di trasformare il Recovery in una reale occasione di riscatto di tutto il Mezzogiorno.