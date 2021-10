‍Marcello Giavarini acquista 150 abbonamenti della Seap Dalli Cardillo Aragona per i bisognosi

L’imprenditore italo-bulgaro, originario di Licata, Marcello Giavarini, che negli anni scorsi è stato anche il presidente dell’Akragas Calcio in Lega Pro (Serie C), continua a contraddistinguersi per la sua grande generosità a favore delle persone bisognose. Giavarini ha acquistato 150 abbonamenti della Seap Dalli Cardillo Aragona e li destinerà ai meno abbienti, giovani e adulti, che sono appassionati di sport, in particolare di pallavolo, e hanno voglia di seguire le partite al PalaMoncada di Porto Empedocle della Seap Dalli Cardillo Aragona, formazione che milita nel campionato di Serie A2 di pallavolo femminile. Le tessere saranno donate da Marcello Giavarini ai sindaci dei comuni di Aragona Giuseppe Pendolino e Agrigento Franco Micciché, e al futuro primo cittadino di Porto Empedocle, che a loro volta le consegneranno ai meno abbienti della città di appartenenza. Si tratta sicuramente di un bel gesto da parte dell’imprenditore Marcello Giavarini, comunicato anzitempo al suo fraterno amico Nino Di Giacomo, Presidente della Seap Dalli Cardillo Aragona, che ha immediatamente avallato e apprezzato l’importante iniziativa di solidarietà. Marcello Giavarini, recentemente, si è avvicinato alla Società aragonese supportando il progetto di rilancio della pallavolo agrigentina.

(in foto l’imprenditore Marcello Giavarini e il Presidente della Seap Dalli Cardillo Aragona Nino Di Giacomo)