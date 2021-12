Агридженто: Nadya Hope “traduce” nelle sue opere il suo modo di vedere Agrigento

Агридженто in lingua russa si traduce Agrigento. L’artista russa Nadya Hope ha tradotto nelle sue opere il suo modo di vedere e di interpretare gli angoli a lei più cari e significativi dopo il suo primo anno di permanenza trascorso nella magica città dei templi. Dal centro storico e le sue chiesette ai paradisiaci scenari della costa agrigentina, dai templi al Santuario di Demetra.

Agrigento vista, interpretata e disegnata con tecniche diverse dall’artista russa, in un vernissage che promette di incantare e di stupire per l’interpretazione della luce e dei colori. La mostra di pittura dell’artista russa sarà visitabile domani, 22 dicembre, dalle 18 alle 22 allo “Strittu di Sant’Anna, in via Atenea 236, ad Agrigento. L’organizzazione è di “Immagina. Per l’occasione “U STRITTU DI SANT’ANNA” e l’AZIENDA AGRICOLA VELLA offriranno un delizioso aperitivo a base di specialità siciliane e vino biologico della loro preziosa produzione Un’occasione unica per stare insieme, condividere e supportare Nadya Hope, che ha scelto come sua nuova casa e fonte di ispirazione la città di Agrigento.