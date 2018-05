Zingarello, Da isola ecologica a discarica: la protesta dei cittadini

AGRIGENTO. “Il comune di Agrigento la chiama isola ecologica, ma in realta’ si tratta di una vera e propria discarica in mezzo alle case”. Non usa giri di parole l’associazione MareAmico per descrivere la situazione che si registra a Zingarello.

“Da 20 giorni nessuno viene a ritirare i rifiuti e la vita a Zingarello e’ diventata insostenibile per la presenza di cattivo odore, zanzare, mosche e topi. Il comune aveva promesso che presto avrebbe iniziato anche qui con la raccolta differenziata porta a porta ed invece tutto tace. Presto gli abitanti di Zingarello prenderanno iniziative clamorose contro questa situazione”.

