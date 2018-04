Tantissimi i giovani accorsi da tutta la Sicilia che il 25 aprile si sono riversati in centro ad Agrigento, dalle 8 alle 18 in Piazza Cavour, in occasione del “XXI Capitolo Francescano dei giovani di Sicilia”, manifestazione regionale che annualmente coinvolge un gran numero di giovani legati al mondo francescano e che quest’anno ha affrontato il tema dell’immigrazione e dell’accoglienza.

Proprio per garantire assistenza a questo evento di rilevanza sociale il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha predisposto, su richiesta degli organizzatori, un adeguato servizio per tutta la giornata.