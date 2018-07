XV edizione festival cinema archeologico nella Valle dei Templi

Ad Agrigento, nella Valle dei Templi, nello spazio antistante il tempio di Giunone, da mercoledì prossimo 11 luglio fino a sabato 14 luglio, si svolgerà la 15^esima edizione del Festival del Cinema Archeologico. Sono 8 i filmati in programma, che saranno proiettati in tre serate, dalle ore 21 in poi, da mercoledì 11 a venerdì 13. Poi, sabato 14 luglio, la serata di conclusione del festival proporrà, attraverso una formula inconsueta, il ritratto di Teodora, Imperatrice di Bisanzio, con letture e clip proposti dalla scrittrice Mariangela Galatea Vaglio e dai due registi Marco Melluso e Diego Schiavo.

Ultima modifica: 9 luglio 2018