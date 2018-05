WineHunter Events, date e location degli appuntamenti con l’eccellenza in Italia e nel mondo

WineHunter Events, appuntamenti con l’eccellenza in Italia e nel mondo.

Date e location dei WineHunter Events, appuntamenti dedicati all’enogastronomia ideati da Helmuth Köcher, WineHunter e patron di Merano WineFestival (9-13 novembre 2018). Appuntamenti che da 24 anni rappresentano per buyers, media e appassionati un punto di riferimento per degustare selezioni di prodotti premiati per la loro qualità superiore.

Merano, 29 maggio 2018 – Tutto ha inizio con Merano WineFestival, manifestazione nata nel 1992 da un’idea visionaria di Helmuth Köcher il quale crea un evento dove eccellenza dei prodotti e mondo dell’eleganza si fondono, dando vita a qualcosa di mai visto fino ad allora in Italia. Da quel momento sono trascorsi 26 anni e ci stiamo avvicinando all’edizione numero 27 che, come di consueto, si svolgerà nella splendida cornice della Kurhaus di Merano dal 9 al 13 novembre.

Questa manifestazione, ormai divenuta un evento il cui prestigio è riconosciuto a livello mondiale, ha ispirato Helmuth Köcher a realizzare una serie di altri eventi satellite dedicati all’enogastronomia di qualità, in Italia e nel mondo. Nascono così i WineHunter Events, che da 24 anni rappresentano l’eccellenza di fronte ai buyers, ai media e agli appassionati che, con la certezza di trovarsi di fronte ad una selezione di prodotti premiati per la loro territorialità e qualità superiore, rispondono con presenze sempre crescenti alle manifestazioni.

In Italia gli eventi WineHunter si svolgono a Milano (Marzo 2019), dove The WineHunter è presente con un percorso di degustazioni nel contesto del congresso Identità Golose; a Siena(26-27 gennaio 2019) dove si svolge Wine&Siena, che vede protagonista il vino all’interno dei palazzi storici cittadini; a Catania (8-9 settembre 2018) dove quest’anno per la prima volta si svolge Vino in Vulcano; a Merano (29-30 settembre 2018) dove si svolge l’Anteprima di Merano WineFestival, durante il Gran Premio di Merano all’ippodromo cittadino; infine a Roma (13-14 ottobre 2018) dove, nell’incantevole location dell’Acquario Romano si svolge WineHunter Roma. Gli eventi internazionali riguardano invece l’Austria con Monaco (11 giugno 2018) e Vienna (?? Maggio 2019) e gli Stati Uniti con WineHunter USA Tour a Boston (29 maggio 2018) ePhiladelphia (1 giugno 2018).

Per quanto riguarda le aziende presenti, queste vengono selezionate tra coloro che hanno visto premiato con il WineHunter Award almeno uno dei propri prodotti. Un premio di eccellenza, che viene conferito annualmente dalle commissioni di assaggio della Gourmet’s International, azienda cui fanno capo tutte le attività promosse da Helmuth Köcher. Tutti i prodotti premiati in ambito wine&food entrano poi a far parte della guida The WineHunter Award che li classifica sulla base di un punteggio attribuito in centesimi e li divide in tre categorie: Rosso (da 88 a 89,99 punti), Gold (da 90 a 94,99 punti) e Platinum (da 95 a 100 punti). Quest’anno la pubblicazione della guida è prevista per il 16 agosto e da essa vengono poi ulteriormente selezionate le migliori aziende premiate con il WineHunter Award che parteciperanno a Merano WineFestival, tappa conclusiva dei WineHunter Events 2018 e momento in cui il WineHunter Helmuth Köcher svelerà al pubblico la sua riserva di caccia.

