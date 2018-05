WhatsApp: l’app di messaggistica raggiunge numeri da capogiro

Il mondo di oggi ruota intorno alle app di messaggistica, ma nonostante ce ne siano tante, a detenere il primato c’è sempre la cara app verde: whatsapp. E nonostante si parli spesso del suo successo, i numeri registrati WhatsApp sono davvero da far girare la testa. Dai messaggini come buongiorno.lol ai cuoricini e agli emoticon, l’app ne ha davvero per tutti i gusti e dai mille colori.

Così, in occasionedella conferenza F8, un evento classicodedicato a tutti i servizi di proprietà di Facebook, sono stati pubblicati alcuni dei dati inerenti all’app di messaggistica più amata di sempre, con cifre grandi come mai prima di adesso.

WhatsApp: l’applicazione che piace a tutti

Facebook, approfittando così della conferenza F8 che è cominciata proprio nelle da poco a San Jose, ha regalato agli utenti un aggiornamento sul suo famoso servizio di messaggistica e chiamate VoIP. Gli utenti di WhatsApp sono abituati a mandare ogni giorno 65 miliardi di messaggi, e invece sono 2 miliardi i minuti di chiamate vocali e video effettuate ogni giorno.

Facebook non ha rilasciato ulteriori dati circa la quantità di utenti – l’ultima analisi è dello scorso anno e contava più di un miliardo di utenti attivi – ma ha precisato che gli utenti che usano WhatsApp Status sono oltre 450 milioni. Siamo davanti a delle caratteristiche molto similari alle Storie di Instagram, che cnsente di condividere testo, foto, video e GIF animate che vanno via dopo 24 ore.

Whatsapp: cosa dice l’azienda

La conferma dei numeri di WhatsApp arriva di pari passo con la conferma che JanKoum, cofondatore e amministratore delegato di WhatsApp, abbandonerà l’Azienda che ha venduto a Facebook nel 2014 per 19 miliardi di dollari. Il dirigente ha scritto su Facebook: Me ne vado quando gli utenti stanno utilizzando WhatsApp in molti più modi di quanti avrei potuto immaginare. Il team è più forte che mai e continuerà a fare cose incredibili. Continuerò a fare il tifo per WhatsApp – solo dall’esterno

Siamo dunque davanti ad una vera e propria rivolta positiva del mondo della messaggistica. Ogni giorno gli utenti di WhatsApp scrivono oltre 65 miliardi di messaggi, e vengono effettuati oltre 2 miliardi di minuti di chiamate vocali o video. E sottolineiamo sempre che parliamo di dati giornalieri e non complessivi. Un record insomma da fuochi d’artificio.

Anche la funzione “Stato“, che nasce dalla ispirazione delle “Storie”, è stata un vero e proprio boom, visto che viene usata da circa 450 milioni di persone ogni giorno. Per fare un confronto, sono molti di più al contrario degli utenti di Instagram e Snapchat, che ammontano rispettivamente a 300 e 187 milioni. Ecco dunque che nonostante non sia stato detto apertamente il dato sulla quantità di utenti attivi giornalmente, le ultime info risalenti a qualche mese fa segnavano una cifra oltre il miliardo, dunque è possibile che da allora si sia ancor più sviluppata. E sarebbe strano il contrario, dato che siamo davanti all’app di messaggistica più amata nel mondo

Ultima modifica: 3 maggio 2018