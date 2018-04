Weekend con i banchetti per la petizione sulla mozione di sfiducia a Firetto

AGRIGENTO. Domani sabato 28 aprile sarà possibile firmare per sensibilizzare il Consiglio a sfiduciare il sindaco. Una postazione di raccolta firme sarà allestita dalle 18 alle 20 a Porta di Ponte.

Domenica invece dalle 10.30 alle 13.30 un apposito banchetto sarà al Viale della Vittoria in prossimità di piazza Cavour.

“La raccolta firme non ha colore politico – scrivono in una nota Marcella Carlisi e gli attivisti del Movimento 5 stelle Agrigento – non ha simboli perché appartiene alla cittadinanza. Ci siamo fatti portavoce di un’esigenza dei cittadini che accoglieremo ai banchetti anche per proposte e segnalazioni”.

