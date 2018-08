Weekend a Licata con le convenzioni del LANTERNA FEST

LICATA. Procedono i preparativi per il Lanterna Fest, Licata diventerà per tre giorni il palcoscenico di una festa del cibo e della birra, da godersi in tutta libertà tra musica e sorrisi.

Dal 31 agosto al 2 settembre la banchina del Faro San Giacomo ospiterà un villaggio enogastronomico che porterà nella cittadina marinaresca odori e sapori del cibo di strada.

Visto il boom di richieste avute sulla manifestazione, per l’occasione gli organizzatori hanno stipulato convenzioni con delle strutture ricettive del territorio, in modo che chiunque abbia voglia di visitare la città di Licata possa usufruire di uno sconto del 10% sulla normale tariffa di alloggio.

Mancano 10 giorni circa all’evento, succose novità si sono aggiunte al programma già variegato degli spettacoli, programma che sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni.

Ultima modifica: 21 agosto 2018