Volontari di Strada: operazione raccolta 1000 litri di latte

L’Associazione Onlus “Volontari di Strada”, da anni punto di riferimento nel territorio di Agrigento nella lotta alla povertà e all’indigenza, avvia l’operazione: 1000 LITRI DI LATTE.

Si tratta di un obiettivo minimo da raggiungere entro la fine del mese di aprile. L’iniziativa di solidarietà nasce dalla circostanza che dal Banco delle Opere di Carità di Palermo (fondazione alla quale la nostra associazione Onlus è consorziata ), purtroppo, non è arrivato, in questo mese, un solo litro di latte, a causa di una improvvisa mancanza del prezioso alimento da parte del Banco stesso. E così, i Volontari di Strada hanno deciso di avviare una grande mobilitazione, che nei prossimi giorni vedrà impegnati i nostri

operatori davanti ai principali supermercati e centri commerciali del territorio, ma soprattutto di “bussare”, ancora una volta, al cuore generoso e sensibile dei cittadini.

“Facciamo appello agli agrigentini – sottolinea la presidente dell’Associazione Volontari di Strada, Anna Marino – per un significativo gesto di solidarietà nei confronti di quanti, purtroppo, vivono un contesto di difficoltà e di disagio. Necessita soprattutto, con urgenza, il latte, in particolare quello parzialmente scremato. Si tratta di una piccola goccia di generosità che consentirà, alle oltre 160 famiglie agrigentine che l’Associazione assiste, di potere avere un alimento molto importante, soprattutto per i bambini. Chi volesse, può lasciare le confezioni di latte presso la nostra sede, in viale della Vittoria, 313, accanto Bar Uaddan, a partire già da sabato prossimo, 14 aprile. Chi volesse donare un contributo in soldi, ecco il nostro codice IBAN: IT22Y 02008 16600 0001 0280 8340. Ne approfittiamo anche per fare appello ad aderire alla nostra campagna per donare il “5 x 1000” alla nostra associazione, il cui codice fiscale è: 93063280841. Aiutaci ad aiutare, è il nostro cavallo di battaglia. Mai, come in questo momento, di strettissima attualità”.

Ultima modifica: 11 aprile 2018