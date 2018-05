Volley donne: la Gelma Seap verso la serie B con lo scoglio Terrasini

ARAGONA. La partita più importante dell’anno (ultima in casa per questa stagione): al “Pala Di Giacomo” la sfida sarà tra Seap Aragona e Volley Terrasini. Sarà la squadra palermitana, infatti, l’avversario della Seap nella semifinale playoff per l’accesso al campionato nazionale di serie B2.

Le ragazze di Francesca Scollo e Carina Gotte sulla loro strada ritroveranno l’unica squadra che in stagione regolare li ha battuti, però fuori casa e al tie break. Nella sfida di ritorno giocata al Pala “Di Giacomo”, l’Aragona si era sbarazzata facilmente della squadra palermitana, che quel giorno non poté schierare, perché infortunata, la schiacciatrice Alessia Incognito.

A questa semifinale il Terrasini arriva dopo aver vinto la partita di spareggio (due su tre i matches) contro la Di Grazia di Catania per tre a due, dopo che i primi due incontri erano terminati tre a uno con una vittoria per parte. La squadra aragonese invece si è imposta con un secco 3-0 a Pedara contro il Giavì. Il risultato del match ha visto sul parquet una Seap pimpante e spigliata. Questo è certamente un buon biglietto da visita in vista della semifinale playoff che si giocherà sabato nella cittadina delle Maccalube. “Siamo molto fiduciose e siamo consapevoli che ci aspettano due grandi battaglie da vincere – dicono le allenatrici Scollo e Gotte – la squadra dopo la sconfitta con il Giarre si è ripresa mentalmente alla grande e lo ha dimostrato subito a Pedara. I nostri limiti non sono tecnici, ma abbiamo dei cali di tensione su cui stiamo lavorando per abbatterli totalmente”. La Seap contro il Terrasini non potrà permettersi di sbagliare e Cusumano e compagne troveranno quella marcia in più per vincere per poi giocarsi la B2 nella finale che si giocherà in campo neutro. La semifinale rappresenta un ultimo, grande, ostacolo verso la serie B per la squadra del presidente Nino Di Giacomo in quanto l’eventuale ultimo atto del torneo varrebbe la serie cadetta anche in caso di sconfitta in virtù dei ripescaggi validi per la riforma dei campionati. Attesi decine di tifosi provenienti da Terrasini e da tutta la Sicilia.

Una prova di maturità e di riscatto per le ragazze aragonesi che contenderanno la finale alle rivali al cospetto dei propri tifosi, delusi per l’occasione sprecata con il Giarre in play-off BIG (due a tre e serie B per le catanesi) ma sicuri di vedere disputare una grande partita dalle leonesse soprattutto dopo la promettente sfida vinta a Pedara. Il presidente Nino Di Giacomo è soddisfatto: “contento della prestazione delle mie ragazze. Siamo tornati ad essere quella squadra perfetta che ci ha fatto entusiasmare per tutta la stagione. Sabato prossimo decisiva semifinale play-off al palasport di Aragona, vitale in chiave promozione: vincendo contro il Terrasini, infatti, la Seap disputerebbe la finalissima contro la vincente di Messina-Pedara ma in virtù della riforma dei campionati sarebbe ripescata d’ufficio in serie B anche nell’eventualità di una sconfitta nella partita più importante, la finale, atto conclusivo di una grandissima stagione. La cosa più importante sarà non sottovalutare il forte Terrasini che è stato un degno rivale di questo bellissimo torneo, motivo per cui le ragazze prepareranno e giocheranno il match con estrema concentrazione e attenzione. L’appuntamento da non perdere, che vale nove mesi di duro lavoro e sacrifici di società, staff tecnico e giocatrici è per sabato 26 maggio alle ore 18. Seap Aragona-Terrasini vale la storia. E la promozione alla categoria superiore. Una gara da non perdere, sicuramente.

