Vitellaro (AgrigentoCambia): “Con i cantieri di lavoro boccata d’ossigeno per i disoccupati”

AGRIGENTO. “​Boccata di ossigeno per le famiglie in difficoltà. E’ aperto fino al 31 Maggio il Bando per la formulazione di una graduatoria per l’ammissione nei Cantieri di Lavoro di prossima istituzione, finanziati dalla Regione Siciliana ed aventi ad oggetto il temporaneo inserimento lavorativo di soggetti disoccupati cui è erogata una formazione d’aula di base nonché un’ esperienza pratica da espletare sotto la direzione di formatori ed istruttori. Il programma di lavoro prevede un impegno orario di 7 ore giornaliere.

Lo rende noto Pietro Vitellaro – consigliere​ e Capogruppo di AgrigentoCambia.

Possono accedere alla graduatoria i soggetti di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi non compiuti, disoccupati o inoccupati presentando la dichiarazione di disponibilità recandosi al Centro per l’Impiego di Agrigento. Tali soggetti dovranno presentarsi forniti di copia del documento di riconoscimento in corso di validità ed autocertificazione della composizione del proprio nucleo familiare. La graduatoria di avviamento sarà redatta secondo i seguenti criteri: il minore numero di mesi lavorati nei 12 mesi che precedono la pubblicazione dell’avviso; il maggiore carico di famiglia; la maggiore età. E’ un’importante opportunità per tutte quelle famiglie che vivono in uno stato di grave povertà.

Ultima modifica: 29 maggio 2018