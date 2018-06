Una vita in Polizia: va in pensione Patrizia Nicastro, la “commissaria” di Canicattì

AGRIGENTO. Alla presenza del Questore Maurizio Auriemma, il vice Questore della Polizia di Stato Patrizia Nicastro ha salutato i colleghi della Polizia di Stato, il personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno della Questura e dei Commissariati, nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali poiché dal prossimo primo luglio sarà posta in quiescenza.

Il Questore ha avuto parole di apprezzamento e ringraziamento per il servizio svolto nella Polizia di Stato dal funzionario, sempre caratterizzato da disponibilità, professionalità competenza e garbo. La dottoressa Nicastro, funzionario di grandi capacità professionali riconosciute dall’Amministrazione della polizia di Stato con numerosi riconoscimenti per brillanti attività di servizio portate a compimento, ha concluso la sua attività in polizia dirigendo l’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale, articolazione della Questura di straordinaria valenza strategica per il buon funzionamento dei segmenti operativi della stessa Questura e dei Commissariati.

In precedenza, l’esperienza agrigentina della dottoressa Nicastro è stata caratterizzata dalla dirigenza del Commissariato di Canicattì, diretto magistralmente dal funzionario che si distingueva per le numerose operazioni di polizia giudiziaria condotte contro la criminalità comune ed organizzata.

