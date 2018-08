Violenza sessuale su minori: a Palma arrestato 72enne

PALMA DI MONTECHIARO. Gli agenti del commissariato palmese, hanno dato esecuzione ad un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo – Ufficio Esecuzioni Penali a carico di G.B., palmese di 72 anni, che scontare la pena di 7 anni, 4 mesi e 5 giorni di reclusione in quanto riconosciuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata in danno di minori. Dopo le formalità di rito, l’uomo veniva associato presso la casa circondariale di Agrigento.

Sempre a Palma di Montechiaro è stata eseguita l’ordinanza di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo a carico di G.V., palmese, di 74 anni pensionato, dovendo lo stesso scontare la pena di un anno e 4 mesi di reclusione in quanto riconosciuto responsabile del reato di calunnia.

Ultima modifica: 23 agosto 2018