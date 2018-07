Violano prescrizioni della sorveglianza speciale. Arrestati dalla Polizia

AGRIGENTO. Gli agenti della squadra Mobile della questura di Agrigento, hanno arrestato in flagranza di reato, Salvatore Camilleri, agrigentino, classe 1997, perché in atto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno, veniva sorpreso alla guida del veicolo senza patente, reato già reiterato. Dopo le formalità di rito l’arrestato veniva condotto presso la propria abitazione ed ivi posto in regime di arresti domiciliari.

In manette anche Calogero Daniele Palumbo, agrigentino, classe 1984, in quanto resosi responsabile di violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza alla quale è sottoposto. Lo stesso veniva notato a bordo di un motociclo in Piazzetta San Calogero ed alla vista degli agenti tentava di fare perdere le tracce, ma veniva fermato e tratto in arrestato. Dopo le formalità di rito l’arrestato veniva condotto presso la propria abitazione ed ivi posto in regime di arresti domiciliari.

Ultima modifica: 7 luglio 2018