Vinitaly 2018 e bilanci: l’Associazione Italiana Sommelier di Agrigento presente all’evento

Vinitaly, la più grande manifestazione italiana dedicata al mondo del vino, anche per l’edizione 2018 ha registrato grande successo. A detta del Direttore generale Mantovani ha mantenuto volutamente le presenze dello scorso anno, sono stati ridotti gli inviti gratuiti ed aumentato il costo del biglietto. Tutto ciò per permettere non la quantità di afflussi ma la qualità di gente che prende parte alle giornate dedicate all’evento. Una formula che si è mostrata ancora più vincente. Sono stati tantissimi i contratti conclusi a testimonianza dell’affermazione del Vinitaly su più fronti. Diversi anche gli stranieri presenti, presidenti di Consorzi, come quello del Bordeaux, di Borgogna ed altri ancora.

Nell’area espositori, l’angolo dedicato alla Sicilia e ai suoi vini è stato il più frequentato ed in particolare i vini dell’Etna hanno attirato molti. Ma il trend generale è più che positivo per l’intera regione e anche per la nostra provincia.

E a Verona non poteva mancare il Presidente regionale AIS Camillo Privitera e anche la delegazione agrigentina dell’Associazione Italiana Sommelier con in testa il delegato Francesco Baldacchino.

Nel salotto allestito all’interno del Vinitaly e messo a disposizione dall’Associazione Nazionale per i propri associati, i sommelier agrigentini durante la loro presentazione hanno riscosso enorme successo di pubblico e consensi. Presentato, per l’occasione, anche l’evento “Sicilia in Bolle” che si terrà presso il ristorante Madison di Realmonte, del Patron Mimmo Arena, i prossimi 1 e 2 luglio e che annualmente, sotto l’organizzazione di AIS Agrigento, vanta numerosissimi partecipanti.

Manifestazione che ha permesso alla delegazione locale di classificarsi al 2′ posto su 163 delegazioni italiane al Premio Surgiva, che premia ogni anno le delegazioni più innovative nel campo della cultura e della promozione del vino e del suo territorio.

Soddisfazione esprime proprio Francesco Baldacchino che traccia un bilancio eccellente del Vinitaly per quanto riguarda l’Associazione. Lui ha preso parte non solo come delegato ma ha anche lavorato, come negli altri sette anni, al Ristorante d’ Autore che nasce dalla volontà di presentare al grande pubblico, nazionale ed internazionale, le eccellenze italiane, attraverso l’interpretazione di alcuni grandi chef. Ha affiancato i professionisti stellati Oldani e Bartolini.

“E’ stata una grande emozione personale– ha dichiarato al nostro giornale Baldacchino- potere servire il vino in sala alla neo presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Una donna fine e garbata, amante del nostro vino rosso siciliano. E poi ancora Al Bano Carrisi, l’Ambasciatore Coreano in Italia ed altri noti. Il Vinitaly è sempre una bellissima esperienza che arricchisce il mio bagaglio e mi da’ la carica per fare sempre più e sempre meglio. Far conoscere il vino ed il suo mondo è il mio ed il nostro obiettivo come delegazione. Andare in una manifestazione così importante mi permette anche di prendere spunti per nuovi eventi perchè ormai è noto che l’Associazione Italiana Sommelier agrigentina è in continuo movimento e non intende arrestare la sua corsa”.

In effetti, i numeri ed i riscontri ci sono e parlano chiaro come gli ultimi Sommelier che hanno superato i tre livelli formativi e che saranno insigniti ufficialmente del titolo nel corso di una elegante cerimonia che si terrà nel mese di Maggio. Quindi, un’Associazione innovativa ed in continuo sviluppo.

