Vigili urbani senza pistola: hanno il porto d’armi scaduto

CANICATTI’. I vigili urbani di Canicattì, costretti da mesi a circolare senza la pistola d’ordinanza per via di un porto d’armi scaduto e non rinnovato. A quanto pare infatti, nonostante sia passato un periodo di tempo verosimilmente eccessivo dal mancato rinnovamento, per la prima volta nella sua storia, Canicattì si ritrova ad avere un corpo di polizia locale totalmente disarmato.

Una vera palla al piede per il Sindaco Di Ventura, il quale ha chiesto al dirigente Domenico Ferrante una relazione approfondita per verificare le responsabilità di una dimenticanza, o di una negligenza, che ha messo in evidente e forte imbarazzo l’amministrazione comunale.

Ultima modifica: 25 giugno 2018