Video Sorveglianza negli ospedali : Asp approva investimento di oltre due milioni e settecentomila euro

L’Asp di Agrigento investe sulla sicurezza . Investimento di oltre due milioni e settecentomila per deliberare l’adesione ad una convenzione «Consip-Fastweb-pubbliche amministrazioni» per la fornitura di un sistema di videosorveglianza. Saranno incrementate le condizioni di sicurezza del personale al lavoro nei reparti ospedalieri di Agrigento, Sciacca, Canicattì, Licata e Ribera, nei presidi territoriali di tutta la provincia, nelle guardie mediche e nei centri di salute mentale adibiti a Sert. “Saranno anche gli utenti e i cittadini a fruire dei nuovi dispositivi di sicurezza che – ha annunciato, ieri, l’azienda sanitaria provinciale – prevedono una corposa dotazione di telecamere Ip, sistemi di connettività con rete wireless esterna ad alta velocità, un network di videoregistrazione, la realizzazione di una centrale di monitoraggio in cui opererà personale tecnico dell’Asp adeguatamente formato, la gestione delle utenze geolocalizzate per mezzo di una pagina web dedicata e strutturata attraverso una mappa interattiva e l’esecuzione di tutte le opere edili necessarie all’installazione dei sistemi. A giorni il servizio tecnico dell’Asp – ha concluso l’azienda sanitaria provinciale – darà luogo alle procedure per formalizzare l’incarico alla ditta specializzata e avviare lavori”.

Ultima modifica: 21 aprile 2018