Il VIDEO Editoriale del Direttore: 5^ Tappa del Giro d’Italia ad Agrigento

Agrigento è stata tra le città che ha ospitato il Giro d’Italia, quinta tappa. Una bellissima vetrina per la Città dei Templi. Partenza da Piazza Vittorio Emanuele, gremita di gente calorosa, appassionati di ciclismo, testimonial e giornalisti della stampa locale e nazionale.

Tutta la macchina organizzativa ha funzionato bene. L’unica nota negativa e triste, l’incidente che si è verificato nei pressi di Maddalusa per il quale un 48enne sta lottando tra la vita e la morte (Leggi anche: Giro d’Italia, le “drammatiche” immagini dell’incidente ad Agrigento .VIDEO). Chi lo ha investito è stato arrestato (Vedi: Incidente Giro, arrestato pirata della strada — D’amico non poteva stare nel luogo dell’incidente. Agozzino ammette le sue colpe.)

AgrigentoOggi era presente alla partenza realizzando interviste, immortalando il momento con foto e video. Il Direttore del giornale, Domenico Vecchio, per questo nuovo editoriale settimanale, traccia un suo personale bilancio visto che era presente ed ha potuto raccogliere le primissime impressioni. Spazio anche agli aggiornamenti sull’incidente e le condizioni dell’uomo travolto che tutti sperano possa farcela. Il direttore focalizza l’attenzione su un servizio andato in onda su canali Rai “Viaggio nell’Italia del Giro”, dove si vede la spiaggia di Pirandello in preda al degrado (guarda il video – ecco il link).

Appuntamento, con un nuovo editoriale, ogni fine settimana su AgrigentoOggi. I lettori possono sempre interagire con nuove proposte, appelli e segnalazioni.

Ultima modifica: 12 maggio 2018