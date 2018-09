Viadotto Akragas, le indagini dell’ANAS sul “sistema Morandi”

In uno studio condotto dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali dell’Università di Palermo -unitamente all’ANAS – riguardante il viadotto Morandi di Agrigento, viene mostrato un interessante esempio di viadotto a travate in cemento armato precompresso progettato da uno dei più importanti ingegneri del XX secolo, Riccardo Morandi. Il viadotto Akragas si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 1400 m con campate di luce teorica di 44 m ciascuna, misurata in asse alle pile. Le travi longitudinali hanno altezza in mezzeria di 2.20 m, che si rastrema verso le estremità sino ad un’altezza di m 1.82. Il calcestruzzo costituente le travi è risultato di resistenza inferiore alle prescrizioni progettuali. Tutto ciò, unitamente al diffuso degrado della struttura, esteso anche alle pile, ha indotto l’ANAS a chiudere la strada al traffico e valutarne il grado di sicurezza.

“La valutazione della sicurezza è affetta da un grado di incertezza diverso rispetto alle strutture di nuova progettazione -scrivono gli ingegneri – e l’esistenza della struttura comporta la possibilità di determinare le effettive caratteristiche meccaniche dei materiali nelle diverse parti strutturali. Le modalità di verifica delle nuove costruzioni sono basate sulla realizzazione, attraverso processi di produzione controllati, di una costruzione fedele al progetto. Nelle costruzioni esistenti si fa riferimento a fattori di confidenza che riducono i valori medi di resistenza dei materiali della struttura esistente” .

Come viene ancora sottolineato, “dall’analisi della documentazione di progetto del 1971 si evince che al calcestruzzo utilizzato nella realizzazione delle travi longitudinali era attribuita una resistenza di 45 N/mm2. Per l’armatura ordinaria è stato utilizzato acciaio ad aderenza migliorata; inoltre, riguardo i materiali e i prodotti per uso strutturale si prescrive che nel caso si renda necessario valutare a posteriori le proprietà di un calcestruzzo precedentemente messo in opera si può procedere ad una valutazione delle caratteristiche di resistenza attraverso prove sia distruttive che non distruttive. Ricavare la resistenza dai valori di rottura dei provini estratti da carote richiede un’attenta valutazione dei fattori correttivi che possono influenzare le prove.”

Un ulteriore fattore di cui tenere conto è legato alla direzione del prelievo rispetto a quella del getto. La resistenza di provini ricavati da carote estratte parallelamente alla direzione del getto è maggiore di quelle estratte perpendicolarmente allo stesso, in quanto nel secondo caso il carotaggio intercetterebbe micro-fessurazioni che durante le prove si disporrebbero parallelamente alle isostatiche di compressione, diminuendo la resistenza del provino. Per determinare il carico variabile da applicare all’impalcato si è fatto riferimento alla Circolare del Ministero LL.PP. del 14 Febbraio 1962 che identifica due diverse categorie di strade ed in relazione a queste indica gli schemi di carico da utilizzare: il viadotto in esame si considera appartenente alla prima categoria, per la quale la circolare prescrive l’utilizzo del più gravoso schema di carico militare, costituito da un treno indefinito di carichi da 320 kN, affiancato da una o più colonne indefinite di autocarri da 120 kN e folla compatta sui marciapiedi.

In conclusione, come viene infine sostenuto nel documento, con riferimento alle quattro campate prese in considerazione, caratterizzate da valori omogenei di resistenza del calcestruzzo, “si è visto che la struttura possiede un sufficiente grado di sicurezza nei confronti dello stato limite ultimo per flessione, ma è sottodimensionata a taglio. La disponibilità di ulteriori indagini sui materiali potrà inoltre consentire di affinare i giudizi sul grado di sicurezza dell’opera e di orientare gli interventi di adeguamento o miglioramento statico e sismico.”

Ultima modifica: 5 settembre 2018