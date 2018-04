Cimino: unità di intenti e rispetto dei ruoli per uno sviluppo concreto di città e provincia. Intervista al presidente dell’Ordine provinciale degli Architetti di Agrigento.

Cimino: “Continuo a non rilevare l’esistenza di un progetto complessivo per la città.

Nel corso dell’intervista il presidente dell’Ordine degli Architetti pone l’accento sulla necessità di una collaborazione fattiva che possa portare ad un’idea sostenibile di sviluppo non solo della città capoluogo ma di tutta la provincia. Cimino non si esime di esprimere il parere sulla questione legata al Viadotto Akragas, con la conseguente presa di posizione dell’Ordine provinciale degli Architetti. Poi fotografa l’attuale situazione cittadina: “Strumenti urbanistici, siamo all’anno zero. La video-intervista (CLICCA QUI).