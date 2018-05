NARO. E’ disperata: nonostante sia stata visitata da molti medici non riesce a capire di che malattia soffre. Ha speso molti soldi per le visite mediche ma il suo dramma continua. E’ una donna romena, che vive a Naro con il suo compagno e che ha voluto lanciare il suo appello disperato: aiutatemi a non morire.

Ultima modifica: 8 maggio 2018