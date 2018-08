Vertice a Palermo per i rifiuti: parteciperà anche il sindaco di Licata

LICATA. Il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, accompagnato dall’assessore Salvatore Lombardo e dal Presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Russotto, sarà a Palermo per un incontro presso mirato all’approfondimento del decreto del Presidente della Regione relativo al conferimento dei rifiuti in zona diversa da Lentini.

L’incontro, al quale presenzierà anche il Prefetto di Agrigento, Dario Caputo, è riservato a tutti i sindaci dell’ATO 4 Agrigento Est, e si terrà presso la sede del Dipartimento Regionale dei Rifiuti. Parteciperanno anche diversi deputati della zona, per sostenere le ragioni dei primi cittadini dell’ATO 4 Ag. Est.

“So che la situazione, seppure migliorata rispetto a quando ci siamo insediati, non è ottimale, per quanto riguarda il problema della raccolta e conseguente smaltimento dei rifiuti – ammette il Sindaco Giuseppe Galanti – E’ noto che il problema non è locale ma deriva da una serie di situazioni e scelte che non dipendono dalla nostra volontà ma da organismi a noi superiori.

L’unica certezza che posso dare è che, come Amministrazione comunale, giorno dopo giorno, momento dopo momento, monitoriamo la situazione, alla ricerca delle soluzioni miglior del problema. Soluzione, però, che non possono prescindere dalla fattiva collaborazione di tutti. In quanto all’oggetto dell’incontro odierno a Palermo, l’obiettivo è quello di trovare soluzioni che permettano, non solo al Comune di Licata ma a tutti quelli del comprensorio, di avere un servizio migliore, più celere, senza gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini. Sarà mia cura, tenere la cittadinanza informata sia sull’esito dell’incontro odierno che sugli sviluppi quotidiani della vicenda”.

Ultima modifica: 1 agosto 2018