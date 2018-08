Verso la soluzione dell’emergenza rifiuti

LICATA. Nonostante la gravità e le preoccupazioni del momento, grazie ai successivi sviluppi, l’incontro avuto mercoledì scorso a Palermo dalla delegazione guidata dal Sindaco Giuseppe Galanti, accompagnato dall’assessore Salvo Lombardo e dal Presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Russotto, con i vertici regionali dei rifiuti, sembra destinato a sortire gli effetti sperati.

“La chiave di volta, favorita dall’autorevole intervento dell’on. Carmelo Pullara, – spiega il Sindaco – coinciderebbe con la possibilità per alcuni comuni di conferire ad Enna, in modo tale che Licata possa tornare a conferire a Lentini, e superare l’ennesima emergenza, figlia della pessima gestione che ha caratterizzato negli ultimi anni la questione rifiuti. E’ di tutta evidenza, infatti, che nessun rimedio potrà risultare risolutivo fino a quando non si attiverà la raccolta differenziata il cui avvio, sebbene annunciato in pompa magna dalla passata amministrazione, aveva prodotto un risultato pari allo zero.

Ed è altrettanto chiaro che un’amministrazione appena insediata in un comune con le finanze al collasso non non poteva, in meno di due mesi, recuperare il gravissimo ritardo accumulatosi nel corso degli anni precedenti>>.

Ultima modifica: 3 agosto 2018