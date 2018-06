In vendita splendide strutture turistiche nel cuore della Valle dei Templi

All’asta opportunità turistiche nel cuore della Valle dei Templi

Le strutture alberghiere di pregio, situate nella bellissima Sicilia occidentale, in vendita sul portale Industrial Discount

Nel cuore della Valle dei Templi, con vista direttamente sul sito archeologico patrimonio Unesco e a due passi dallo splendido mare di Sicilia. Sono queste le caratteristiche delle due strutture turistiche di pregio in vendita all’asta sul portale Industrial Discount.

In questa fase del mercato immobiliare-turistico caratterizzata da una particolare vivacità, sta crescendo l'interesse, anche dall'estero, per le compravendite on line di diritti di gestione, rami

turistico caratterizzata da una particolare vivacità, sta crescendo l’interesse, anche dall’estero, per le compravendite on line di diritti di gestione, rami

d’azienda nonché delle strutture immobiliari, dai resort extra lusso, ai villaggi turistici, disseminati nei luoghi più incantevoli del Belpaese. Un dato su tutti

per comprendere come il mercato sia in movimento: il volume complessivo investito è passato dai 594 milioni di euro del 2014 a 1,18 miliardi del 2017,

un dato che rappresenta il 10,5% in più rispetto a quello del 2016. Investimenti che si concentrano in particolare su alberghi a quattro e

cinque stelle e luxury resort, segmento alto che attrae circa l’80% del totale investito. A smuovere il mercato sono, indubbiamente, le tante occasioni all’asta, come, appunto, le due splendide strutture presenti sul portale del network It Auction, specializzato nell’organizzazione e gestione di aste competitive on line. Si tratta della Domus Aurea, splendido complesso alberghiero a 4 stelle situato ad Agrigento, all’interno della zona sud del parco archeologico della Valle dei Templi. Domus Aurea offre l’accesso

diretto a Museo archeologico e vanta la posizione ideale nel centro turistico di Agrigento, a 1400 metri da Tempio di Ercole e a due passi dal mare. La struttura, completamente ristrutturata nel 2003, conta 20 camere, tutte con bagno, ampia terrazza esterna panoramica con vista sul parco archeologico e zona solarium/relax. Il lotto comprende anche 5.800 mq di area verde con veranda per ristorazione e bar, parcheggi e arredi. All’interno del complesso sono ancora presenti macchinari, attrezzature professionali e mobili per la ristorazione, nonché arredi e complementi delle camere d’albergo. Altra opportunità turistica all’asta è quella relativa alla cessione del ramo

d’azienda costituito dallo splendido complesso alberghiero Foresteria Baglio della Luna Siamo sempre ad Agrigento e sempre nel cuore della Valle dei Templi, a

poche centinaia di metri dal litorale di Maddalusa e dalla meravigliosa Scala dei Turchi. Il lotto, di circa 5.400 mq, comprende 23 camere e suite ospitate in un edificio del XIII secolo sapientemente ristrutturato. Oltre alle camere, distribuite tra l’antica foresteria e la torre, la struttura è dotata di un giardino mediterraneo con idromassaggio, solarium e ristorante. Il complesso è in vendita con i beni mobili presenti all’interno: macchine e attrezzature per la preparazione dei cibi, arredi, complementi e stoviglie per la ristorazione, macchine per riscaldamento, condizionamento, antincendio e altre dotazione tecniche.

Ultima modifica: 26 giugno 2018