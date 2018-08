Varati i campionati di Eccellenza e Promozione, Akragas esclusa

Non c’è l’Akragas nel campionato di Eccellenza e nemmeno in quello di Promozione. Come la Lega Siciliana aveva anticipato al Sindaco di Agrigento Calogero Firetto (LEGGI I DETTAGLI), trattandosi di una società l’Akragas non ha nessuna priorità rispetto alle domande di ripescaggio formulate. Ed infatti per la squadra di calcio di Agrigento ci sarà spazio solo in prima o al massimo in seconda categoria.

Ecco i nuovi gironi di Eccellenza, Promozione e serie C1 calcio a 5

Con un ripescaggio nell’Eccellenza e cinque nel campionato di Promozione è stata varata la mappa dei due maggiori campionati siciliani di calcio a 11 per la stagione 2018-2019. Nell’Eccellenza accede il Terme di Vigliatore, invece, in Promozione: Atletico Scicli, Rocca di Caprileone, Don Bosco 2000 di Aidone, Città di Torregrotta, Villabate e Barrese.

Per quanto riguarda il campionato di Eccellenza, la composizione dei due raggruppamenti è stata così fissata:

GIRONE A: Alba Alcamo, Canicattì, Castellammare, Città di Sant’Agata di Militello, Cus Palermo, Dattilo Noir, Geraci Siculo, Licata, Mazara, Mussomeli, Nuova Città di Caccamo, Parmonval, Partinicaudace, Polisportiva Castelbuono, Pro Favara e Sporting Club Marsala

GIRONE B: Atletico Catania, Calcio Biancavilla, Camaro 1969, Catania San Pio X, Città di Rosolini, Giarre, Ionica (Santa Teresa Riva), Marina di Ragusa, Milazzo 1937, Paternò, Real Aci, Real Tirrenia (Rometta), Santa Croce Camerina, Scordia, Sport Club Palazzolo e Terme Vigliatore.

Per la coppa Italia – Memorial “Gianfranco Provenzano” sono stati fissati gli accoppiamenti per il primo turno eliminatorio, con riserva comunque di precisare l’alternanza dei campi. Per il girone A gli spareggi saranno: Alba Alcamo-Partinicaudace, Cus Palermo-Parmonval, Geraci Siculo-Città di S. Agata, Licata-Canicattì, Mazara-Castellammare, Mussomeli-Pro Favara, Nuova Città di Caccamo-Pol. Castelbuono, Sporting Club Marsala-Dattilo Noir. Per il girone B, invece, Calcio Biancavilla-Atletico Catania, Camaro 1969-Real Tirrenia, Catania S. Pio X- Real Aci, Giarre-Jonica, Marina di Ragusa-Santa Croce Camerina, Scordia-Paternò, Sporting Club Palazzolo-Città di Rosolini e Terme Vigliatore-Milazzo 1937.

Ed ecco l’organico del campionato di Promozione:

GIRONE A: Albatros Fair Play, Atletico Ribera, Balestrate, Casteltermini, Cinque Torri Trapani, Don Bosco Partinico, Don Carlo Misilmeri, FC Gattopardo, Kamarat, Libertas 2010, Monreale, Oratorio San Ciro e Giorgio, Salemi 1930, Vallelunga, Villabate (rip) e Vis Borgo Nuovo.

GIRONE B: Acquedolcese Nebrodi, Altofonte, Bagheria Città delle Villa, Cephaledium, Città di Casteldaccia, Città di Gangi, L’Iniziativa, Milazzo, Nuova Acquedolcese, Nuova Torrenovese, Polisportiva Gioiosa, Polisportiva Lascari, Rocca di Caprileone (rip), Santangiolese, Sant’Anna e Sinagra.

GIRONE C: Accademy San Filippo, Aci Catena, Aci S. Antonio FC (di Acireale), Atletico Fiumefreddo (di Milo), Carlentini, Ciclope Bronte, Città di Mascalucia, Città di Misterbianco (di Aci S. Antonio), Città di Torregrotta (rip), Gescal, Giardini Naxos, Misterbianco, Sporting Taormina, Sporting Trecastagni, Sporting Viagrande e Villafranca Messana.

GIRONE D: Atletico Scicli (rip), Barrese (rip), Caltagirone, Cara Mineo, Don Bosco 2002 (rip), Enna, Floridia, Frigintini, Megara Augusta, New Modica, New Pozzallo, Ragusa Calcio, Real Belvedere Siracusa, Rg (ex Erg) di Siracusa, Sporting Eubea e Sporting Priolo.

Questi gli accoppiamenti per il primo turno della Coppa Italia Memorial “Orazio Siino”: Aci Catena-Sporting Viagrande, Aci S. Antonio- Atl.Fiumefreddo, Albatros Fair Play-Vallelunga, Altofonte-Vis Borgo Nuovo, Bagheria Città delle Ville-Villabate, Balestrate-Cinque Torri Trapani, Barrese-Enna, Cara Mineo-Sporting Eubea, Carlentini- Misterbianco, Cephaledium-Lascari, Città di Casteldaccia-S. Anna, Città di Misterbianco-Bronte, Città di Torregrotta-Accademy San Filippo, Don Bosco 2002 – Caltagirone, Don Carlo Misilmeri-Oratorio S. Ciro e Giorgio, FC Gattopardo-Libertas 2010, Kamarat-Casteltermini, Megara Augusta-Sporting Priolo, Milazzo-Pol. Gioiosa, New Modica-Atletico Scicli, New Pozzallo-RG Siracusa, Nuova Acquedolcese-Città di Gangi, Nuova Torrenovese-Acquedolcese, Partinicaudace –Monreale, Ragusa-Frigintini, Real Siracusa Belvedere-Floridia, Rocca di Caprileone-L’Iniziativa, Salemi-Atletico Ribera, Santangiolese-Sinagra, Sporting Taormina-Giardini Naxos, Sporting Trecastagni-Città di Mascalucia e Villafranca Messa-Gescal.

Infine, è stato così fissato l’organico del campionato di serie C1 di calcio a 5. Nel girone A figurano: Atletico Campobello (ripescata), Bagheria Città delle Ville, Cus Palermo, Marsala Futsal 2012, Monreale, Palermo Futsal Eightynin, Palermo, Pantelleria, Partinicaudace, PGS Vigor San Catando, Polisportiva Nuova Pro Nissa, Real Trabia (rip), Sporting Alcamo Onlus (rip) e Villaurea.

Nel girone B, invece: Catania, Città di Leonforte, Città di Sortino, Futsal Gela (rip), Gear Sport, Kamarina, Interclub Villasmundo (rip), La Garitta Acireale, La Madonnina, Meriven, Mortellito, PGS Luce, Siac, Sporting Catania.

7 agosto 2018