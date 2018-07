Vandali in azione a Piano San Calogero

LICATA. Atti di vandalismo e disturbo alla quiete pubblica: da qualche tempo, segnalano i residenti di piano San Calogero, bellissima e panoramica zona del centro storico di Licata, accade che ad ogni ora del giorno e della notte arrivino ragazzini che non solo con i loro schiamazzi mettono a dura prova i nervi degli abitanti, ma spesso fanno anche danni.

Il più grave si è verificato ieri nel pomeriggio. Intorno alle 16.30, approfittando del fatto che i residenti della zona dormivano, qualcuno ha sollevato di peso due grandi piante ornamentali (ognuna delle quali pesa almeno 20 chilogrammi) e da piano San Calogero l’ha scaraventata di sotto. Dopo un volo di un paio di metri le piante (come si vede nella foto) sono finite sul selciato, andando completamente distrutte. Il rumore ha svegliato alcuni residenti della zona che si sono precipitati fuori di casa e hanno notato dei ragazzi che scappavano a piedi.

“Quanto accaduto – dice la gente del luogo – è un gesto inqualificabile che, purtroppo, segue altri recenti. Abbiamo notato qualcuno che saliva sui tetti delle case, a volte accade che bevono birre e vino ed infrangono le bottiglie a terra. Di notte poi non ne parliamo: a causa dei loro schiamazzi non dormiamo più. Abbiamo segnalato il gesto di vandalismo ai carabinieri e alla polizia, ma chiediamo che vengano intensificati i controlli. Qui ne va della nostra sicurezza, ora abbiamo paura. Tra l’altro – concludono i residenti – proprio alle nostre spalle, nei terreni tra la chiesa di Pompei ed il castel San Giacomo, proprio in questi giorni si sono verificati degli incendi. Non vorremmo che gli autori fossero gli stessi del danneggiamento di oggi”.

Ultima modifica: 19 luglio 2018