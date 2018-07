Valle dei Templi, il biglietto costa 2â‚¬ in piÃ¹, tour operator in difficoltÃ 

Valle dei Templi – In questi giorni sta facendo molto discutere il sovrapprezzo del biglietto imposto ai turisti che intendono entrare all’interno della Valle dei Templi. Infatti, a causa della presenza dell’esposizione artistica allestita da Jan Fabre, l’artista, coreografo e regista di origine belga, il costo totale del biglietto è di 12€ e non più 10€. A infuriarsi per questa variazione di prezzo sono sopratutto gli organizzatori delle escursioni che hanno già da tempo organizzato diversi sopralluoghi nella Valle dei Templi e adesso devono fare i conti con questa novità.

A tal proposito si è espresso ai microfoni di Teleacras il Presidente provinciale e regionale di ConfCommercio che ha dichiarato quanto segue:

“Non intendo entrare nel merito della bontà della presenza di questa mostra d’arte, ma sicuramente un aumento improvviso del biglietto per entrare alla Valle dei Templi avrebbe fatto discutere in ogni caso. I tour operator che si erano già organizzati per affrontare una spesa di 10€ per l’ingresso nella Valle adesso devono fare i conti con questa novità improvvisa ,anche se i viaggi erano stati organizzati da diverso tempo”

Ultima modifica: 19 luglio 2018