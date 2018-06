Valle dei templi: la Sea ha bonificato l’isola ecologica dell’Ente Parco

AGRIGENTO. Continuano le operazioni di bonifica straordinaria del territorio agrigentino. Questa mattina, gli operai e i mezzi speciali della Sea, impresa consorziata con Iseda e Seap, sono entrati in azione in piena Valle dei Templi per ripulire da tonnellate di rifiuti, l’isola ecologica creata dall’Ente Parco dove vengono conferiti tutti i rifiuti che vengono prodotti e raccolti all’interno della valle e dell’area archeologica.

L’isola ecologica che si trova all’interno del parcheggio di Casa Sanfilippo, sede dell’Ente Parco, è stata ripulita dopo ore di lavoro da parte del personale della Sea. Solo qualche giorno addietro, un’altra maxi bonifica era stata effettuata dalla Sea, all’ospedale San Giovanni di Dio di contrada Consolida, dove centinaia di sacchetti di grandi dimensioni con all’interno rifiuti di ogni tipo, erano stati caricati sui camion dopo che erano stati ammucchiati uno sull’altro, in molti casi senza rispettare la differenziazione del rifiuto stesso.

