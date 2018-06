Vacanze in arrivo: la Sicilia risponde “presente”

Mare, storia, cultura e buon cibo: il turista chiama vacanza e la Sicilia risponde “presente”.

Gli italiani sono prossimi alle meritate vacanze estive, e come ogni anno, tra le destinazioni più ambite, troviamo con orgoglio la nostra amata Sicilia.

La regione si conferma infatti una tra mete più desiderate da chi, oltre a sole, mare e relax, ha intenzione di trascorrere le proprie vacanze in un’esplosione di emozioni sensoriali.

Paesaggi mozzafiato, profumi intensi, delizie per il palato e il suono di una terra che oggi, attraverso un dialetto unico, ci parla di un’Isola carica di personalità.

Madre natura è stata sicuramente generosa nei confronti di questa terra, che odora profondamente di mare, di gelsomini, di agrumeti e che ci regala paesaggi unici baciati da tramonti mozzafiato.

Scenari in cui un tempo i Fenici, i Greci, gli Arabi, i Normanni, gli Spagnoli ed i Francesi furono gli attori di quel tempo che fu, consegnandoci oggi uno dei musei a cielo aperto più prestigiosi del mondo.

Inoltre, l’elevata frequenza di traghetti per la Sicilia, la rende ambita soprattutto dalle famiglie, che scelgono di raggiungere l’Isola con il proprio veicolo per visitarne ogni suo prezioso angolo. I prezzi del trasporto via mare non sono particolarmente elevati, e Internet offre molte occasioni per risparmiare sul traghetto.

Se siete ancora indecisi sul dove trascorrere le imminenti vacanze estive, ricordatevi: basta chiamare e la Sicilia risponde “presente”!

Anchor ——- > traghetti per la Sicilia

Link —— > www.traghetti-sicilia.it

Ultima modifica: 14 giugno 2018