Va in scena la compagnia teatrale “Santa Rosa.”La brillante commedia in due atti “U magu da Purtedda e dell’ infinitesimale”

In occasione dei festeggiamenti in onore a Santa Rosa la compagnia teatrale “Santa Rosa” porterà in scena la brillante commedia in due atti di Santo Capizzi “U magu da Purtedda e dell’ infinitesimale” con reg­ia di Giusy Lo Masco­lo . La compagnia teatrale di cui fanno parte Leandro Lo Vas­co , Marisa Pirrera , Fabr­izio Scibetta , Gius­eppe Vullo ,Rita Pistone , Tiziana Lazzano , Erika Vullo , Sofia Mongiovi’ , Bina Zarcone , Maria Cassarino , Gaetano Accurso Tagano , Angelo Vita e Aristotele Cuffaro e Veronica Tedesco è nata nel mese di Ottobre 2016 in seno all’ omonima parrocchia , il motto della compagnia è passione , allegria , sacrificio e amicizia.

La commedia narra di un sedicente mago che approfitta delle debolezze dei suoi clienti – vittime per truffarli , promettendo loro facile soluzione ai loro problemi tutto ciò’ avviene tramite di inverosimili incantesimi e pozioni magiche fasulle. Ma ad un certo punto la sorte sembra girargli le spalle , le forze dell ‘ordine irrompono nel suo studio per arrestarlo. Il mago riuscirà’ a farla franca ? …A voi scoprirlo …

L’ appuntamento è per Venerdì 10 Agosto ore 21:30 presso il teatro all’ aperto della parrocchia Santa Rosa sita al Villaggio Mosè.

