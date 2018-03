Comunicato:

V Girgenti Classic Tour – La Strada dei Sapori dal 16/18 Marzo 2018

Organizzata dall’Associazione Auto Moto d’Epoca Città dei Templi, prende il via la quinta edizione del raduno turistico culturale di auto storiche Girgenti Classic Tour – Trofeo Marco Polo – 16/18 Marzo 2018.

Circa 30 equipaggi provenienti da tutta la Sicilia si ritrovano in provincia di Agrigento lungo un itinerario di 132 km per vivere tre giornate attraverso le strade di una terra splendida e generosa, dove il mito si confonde con la storia, la natura è rigogliosa e la cultura è il frutto della fusione di grandi civiltà che qui si sono succedute nel corso dei secoli.

In questo contesto si inserisce il raduno intitolato la Strada dei Sapori, che si snoda per luoghi che custodiscono tesori artistici e archeologici unici al mondo e scorci naturalistici di rara bellezza oltre a veri tesori gastronomici ed eccellenze vinicole.

Lungo il percorso si riuniscono infatti, case vinicole e cantine di produzione di grande fascino, ma anche agriturismi d’eccellenza, resort di lusso, ristoranti tipici, tutti pronti per accogliere e coccolare il turista e fargli trascorrere una vacanza da sogno durante la quale apprezzare ” i sapori”, unici e speciali, che questi territori hanno generato, preservato e garantito nel tempo.

“Dal Museo della Mandorla a Favara alla Cantina Baglio del Cristo di Licata, dal Caffè Letterario di Canicattì alla Biblioteca Lucchesiana di Agrigento, solo per citare alcune tappe, si trova quanto basta – afferma il presidente dell’Associazione Vittorio Messina – per trasformare l’idea di un viaggio a bordo delle vecchie signore delle quattro ruote in una sorprendente esperienza turistico-culturale ”.

