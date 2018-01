Università della Terza età: temi ambientali al centro di un incontro a Ribera

Le questioni legate alla salvaguardia dell’ambiente attaccato continuamente dallo smog, dalla cementificazione selvaggia, dagli interventi dell’uomo che non ama molto la natura, sacrificando spesso intere foreste e vegetazione, sono state al centro dell’incontro tenuto nella sede dell’Auser Ribera, nell’ambito delle attività dell’Università popolare della Terza età dal geologo riberese prof. Emanuele Siragusa, già sindaco della “città delle arance” e presidente della provincia di Agrigento.

Con il supporto di interessanti slides il geologo riberese ha fatto un exursus sui dissesti idrogeologici in diversi paesi del mondo e via via avvicinandosi alle questioni ambientali” in Italia e in Sicilia in particolare, con riferimento anche alla devastante alluvione del 25 novembre dello scorso anno a Ribera nelle zone limitrofe. . Siragusa ha snocciolato i dati sulla piovosità segnalando le difficoltà riscontrate negli ultimi anni per la mancanza di piogge in taluni casi, con la drammatica difficoltà per gli agricoltori di irrigare i campi per una siccità fuori misura, ma anche per i danni provocati al territorio da occasionali eccessi di piovosità, che in alcuni centri del Sud Italia hanno provocato anche morti e distruzioni.

Siragusa si è soffermato anche si problemi creati nella “città delle arance” dal taglio indiscriminato di una nutrita serie di alberi che hanno stravolto in alcuni casi lo status precedente di diversi siti cittadini. Ha anche auspicato che i grandi della terra, già incontratisi a Parigi per esaminare le questioni ambientali, si muovano ancora di più per mettere in campo iniziative volte a salvaguardare l’ambiente e prevenire disastri che nuocerebbero moltissimo alla vita del pianeta, aprendo di più all’utilizzo delle energie alternative per liberare le città dallo smog e dagli effetti devastanti provocati dai dissesti idrogeologici per l’ambiente e per la salute umana.

Ultima modifica: 10 gennaio 2018