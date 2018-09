Un’idea per decongestionare il traffico di San Leone

Impossibilità di trovare parcheggio in tempi stretti, un lungomare caotico e la presenza di traffico continuo e mai regolato: ecco l’incresciosa situazione di San Leone.

Da sempre considerato uno dei luoghi più belli di Agrigento, un lungomare in cui passeggiare e ammirare la costa, è ormai da tempo diventato un nodo congestionato impossibile da sciogliere. Ma è davvero impossibile?

Perché, invece di nascondere una situazione già insostenibile, non si chiude invece il traffico al lungomare creando un parcheggio tra gli alberi del boschetto di Maddalusa, come già accaduto – ad esempio – davanti al tempio di Giunone? Questa scelta, oltre al decongestionamento della zona, punterebbe anche alla ripresa dell’intera area che interessa la foce del fiume Akragas, abbandonata a se stessa (si pensi infatti alle montagne di rifiuti presenti nel boschetto e nella zona antistante). Di qui anche un possibile intervento di rifacimento dell’asfalto che dal ponte di Maddalusa porta al Baglio della Luna, così da diventare un’importante “via di fuga” di entrata e d’uscita per il traffico.

Una soluzione che, insieme ad una corretta regolamentazione dei parcheggi e del traffico in generale, è davvero fattibile senza troppi costi.

Occorrerebbe anche evitare che le masse invadano il lido, puntando ad un turismo d’élite come del resto accade nelle altre mete turistiche del mondo.

Domenico Vecchio

Ultima modifica: 2 settembre 2018