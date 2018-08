Una ragazza di Favara è scomparsa: da ieri non si hanno notizie di Jessica Lattuca

FAVARA. Da ieri non si hanno più notizie di Jessica Lattuca, 27 anni di Favara. La ragazza è scomparsa senza lasciare tracce. L’allarme è stato lanciato dai familiari che si sono recati dai carabinieri.

La donna, capelli biondi e occhi verdi, al momento della scomparsa indossava una camicetta turchese e pantacollant di colore blu. È stata vista in via Umberto. Poi non si sa più nulla.

I carabinieri stanno indagando mentre i familiari sono in angoscia per lei.

