Un tripudio di emozioni per il giovane cantautore Irama di “Amici” a cittÃ  dei Templi

Baci, abbracci, lacrime e fans in delirio per Irama domenica 15 luglio al Centro Commerciale di Agrigento.

Irama, vero nome Filippo Maria Fanti, è stato uno dei protagonisti della diciassettesima edizione del programma di Maria De Filippi “Amici”.

«Plume» è il nuovo album che, uscito l’1 giugno per Warner Music, ha debuttato al primo posto della classifica ufficiale Fimi/Gfk dei dischi più venduti in Italia ed è già certificato doppio Platino. Sono sette i brani che daranno vita al disco del giovane cantautore: Che ne sai, Un giorno in più, Che vuoi che sia, Voglio solo te, Per sempre, Un respiro e Nera. Il singolo, che si candida a essere la nuova hit dell’estate, grazie alla sua musicalità leggera e orecchiabile, con un sapore pop ed elettronico inconfondibile.

Oltre tremila persone arrivate da ogni parte della Sicilia e non solo per incontrare il beniamino dei teenagers, vincitore della 17^ edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Il cantautore ha firmato tantissimi cd del suo nuovo album “Plume”. A condurre l’evento con garbo ed eleganza l’instancabile Angelo Palermo.

Foto & Testo

Calogero Longo

Ultima modifica: 18 luglio 2018