Un Pirandello di “sale” per festeggiare i 151 anni del drammaturgo

AGRIGENTO. Verrà disegnato a terra, con il sale, un grande volto del Premio Nobel per la letteratura, Luigi Pirandello di cui oggi si festeggia il 151° anniversario della nascita.

L’iniziativa d’arte, promossa dall’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” si terrà nel pomeriggio tra la corte dell’istituto e piazza San Giuseppe oltre che in via Atenea dove gli artisti potranno collocare i loro cavalletti per ritrarre gli angoli più significativi della Girgenti pirandelliana.

Altre iniziative per ricordare il grande drammaturgo si terranno al Caos presso la Casa Natale e in varie altre località siciliane e non.

Ultima modifica: 28 giugno 2018