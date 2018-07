Un nuovo appuntamento culturale di spessore all’accademia di Belle arti Michelangelo di Agrigento. Il prof.Alfredo Prado alla córte dell’Accademia di Belle Arti di Agrigento, dopo anni di attesa, questo venerdì è riuscito ad accogliere il PROF PAOLO GIANSIRACUSA, STORICO E CRITICO DELL’ARTE, APPREZZATO IN TUTTO IL MONDO, CHE ha relazionato SUI BENI CULTURALI IN SICILIA , in particolar modo della TUTELA PARTECIPATA. L’argomento è stato introdotto dal prof Peppe Zambito e dal Provveditore agli studi, il prof Giansiracusa è stato intervistato da Dario Orphee sulla fruizione dei beni culturali e sul loro rapporto con il territorio, sulla percezione del bene culturale da parte del cittadino. Alla lectio magistrali è seguito un interessa dibattito culturale a cui hanno preso parte diversi esponenti della cultura agrigentina e di movimenti civici. Al termine dell’evento è stato offerto un rinfresco ai partecipanti.

Ultima modifica: 29 luglio 2018