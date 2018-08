Un furgone è stato distrutto dalle fiamme la scorsa notte a Porto Empedocle. L’episodio potrebbero non essere non casuale. Nella cittadina marinara sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze di polizia. In base ai primi rilievi svolti, gli investigatori non escludono nessuna ipotesi.

FOTO SANDRO CATANESE

Ultima modifica: 8 agosto 2018