Villeggiante scrive al sindaco una lettera di proprio pugno: acqua una volta al mese in via Universo

AGRIGENTO. Lettera di protesta di un villeggiante al sindaco di Agrigento Lillo Firetto, sulla mancata erogazione idrica nel quartiere di Cannatello alle spalle della Chiesa. E precisamente da via Universo.

Nella missiva, scritta a mano ed indirizzata al primo cittadino, l’agrigentino scrive:

“Come tutti gli anni torno con i miei a trascorrere un periodo di vacanze e come al solito scopro che persiste l’unica certezza che è – l’incertezza – dei servizi ed in particolare l’erogazione idrica, che ormai ricevo una volta in un mese. L’operatore dell’ente interpellato – aggiunge l’emigrato – sul disservizio non è stato in grado di dare notizie certe sulla prossima erogazione. Sul sito dell’ente risulta continuamente rimandata”.

La segnalazione viene girata per competenza a Girgenti acque per una replica.

Ultima modifica: 31 luglio 2018