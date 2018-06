Un elicottero atterra a San Leone e la polizia verifica le autorizzazioni

AGRIGENTO. Ha destato curiosità l’elicottero che è atterrato tranquillamente in un posteggio per auto. E’ successo questa mattina a San Leone, la frazione balneare di Agrigento, allorquando un elicottero affittato da turisti inglesi sia atterrato tra le case e i bagnanti, per poter visitare la valle dei templi.

Alcuni pensano, che avendo i soldi, possano fare tutto ciò che gli viene in mente. Chissà cosa ne pensa la Polizia, intervenuta in forze nel posteggio!

Ultima modifica: 17 giugno 2018