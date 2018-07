Divampa un incendio nel bosco: corsa contro il tempo per domare le fiamme

L’incendio è divampato a valle tra contrada Mosella e Rupe Atenea. Sul posto stanno operando due canadair e uomini e mezzi dei vigili del fuoco.

AGRIGENTO. Il fuoco torna a devastare il verde ed a seminare il panico. A causa di un incendio, infatti, e’ chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 640 “Strada degli Scrittori”, nel territorio comunale di Agrigento.

Sul posto le squadre Anas e i vigili del fuoco per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel piu’ breve tempo possibile.

L’incendio è abbastanza esteso ed i vigili del fuoco stanno facendo fatica a contenere le fiamme che hanno interessato una ampia zona compresa tra il costone della Rupe Atenea e Contrada Mosella. In azione anche due Canadair (GUARDA IL VIDEO).

Un disastro ambientale. Nell’agrigentino il fuoco torna a devastare il verde ed a seminare il panico. In questi giorni altri incendi si sono registrati, non solo ad Agrigento, ma anche in provincia .

FOTO SANDRO CATANESE

Ultima modifica: 17 luglio 2018