Un bacio sulla guancia ad una bambina di 10 anni: ricostruita la vicenda nell’incidente probatorio

FAVARA. “Mi ha chiesto un bacio perchè mi aveva fatto la gentilezza di farmi passare davanti al bancone salumeria, mi ha detto di non dire nulla a mia madre”. La bambina di dieci anni conferma le accuse in aula, durante l’incidente probatorio, che si è celebrato nel pomeriggio davanti al gip Francesco Provenzano.

L’indagato è un 52enne di Favara. Il pm Emiliana Busto gli contesta l’accusa di atti sessuali con minorenne perchè avrebbe dato un bacio sulla guancia a una bambina incontrata al supermercato invitandola a girare l’angolo e non dire nulla alla propria madre.

La piccola, invece, aveva raccontato tutto e per l’uomo è scattata un’accusa di atti sessuali con minorenni. Il pm ha chiesto al gip l’incidente probatorio per acquisire la testimonianza della bambina che sarà pienamente utilizzabile in un eventuale processo. La vicenda risale allo scorso 26 febbraio.

Ultima modifica: 19 maggio 2018